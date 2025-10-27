Leonardo Fabbri | Avevo paura del nullo lanciavo al 40% del potenziale I 23 metri sono fattibili

Leonardo Fabbri è stato il gradito ospite dell’ultima puntata di Sprint Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il pesista azzurro, medaglia di bronzo ai Mondiali di Tokyo di settembre, si è raccontato a 360°, regalando spunti di interesse davvero interessanti. In primo luogo, il nativo di Bagno a Ripoli ha fatto il bilancio del suo 2025: “ Sinceramente con la base di partenza dell’anno scorso tutti ci aspettavamo molto di più. Oggettivamente non è stato un anno facile in alcuni momenti, avevo quasi la paura di lanciare, ma non avevo paura del lancio in sé, piuttosto di fare nullo come accaduto a Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Leonardo Fabbri: “Avevo paura del nullo, lanciavo al 40% del potenziale. I 23 metri sono fattibili”

