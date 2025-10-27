L’emozionante avvistamento di una lince nel Parco Nazionale Gran Paradiso | il felino si era estinto sulle Alpi Il video
Dopo gli avvistamenti di ottobre 2023 e del maggio 2024, negli scorsi giorni è stata nuovamente documentata la presenza della lince nel versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso, grazie ad una fototrappola utilizzata dal corpo di sorveglianza del parco per il monitoraggio faunistico nella zona. L’animale si è estinto nelle Alpi agli inizi del Novecento e la sua presenza è un evento rarissimo e difficile da documentare a causa anche della sua elevata elusività. Grazie ai nuovi strumenti tecnologici e al monitoraggio genetico è ora possibile seguire i passi di questo felino. Ora le attività di monitoraggio del parco proseguono anche per cercare di identificare univocamente l’esemplare e capire quindi se sia lo stesso già avvistato in precedenza o se si tratta di esemplari diversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
