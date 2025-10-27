Che strano: niente più paginate né trasmissioni sugli sfratti di Bologna. E come mai? Smontate da Libero tutte le balle rosse – ma oggi ne smontiamo altre – i giornali vicini al centrosinistra hanno dimenticato la vicenda. Puff, sparita. Di più: non è mai esistita. E però tra i politici c’è chi non s’arrende, anzi rilancia, ovviamente sfruttando le stesse balle. Ci vuole un certo coraggio e Michele De Pascale, governatore dem dell’Emilia Romagna, ne ha da vendere. Gli sfratti delle due famiglie, lo ha confermato il proprietario dello stabile, non c’entrano nulla con la realizzazione di altrettanti bed and breakfast? Ecco che De Pascale annuncia (al Quotidiano Nazionale): «Entro fine anno faremo una legge sugli affitti brevi che dia strumenti per stabilire una quota percentuale di unità destinate, requisiti, limitazioni e contributi di costruzione». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'Emilia rossa prepara la legge per difendere gli abusivi. Pd-M5S coi centri sociali