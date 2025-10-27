Bella, elegante e misteriosa. Con due intensi occhi verde-azzurro che ricordano la distesa del mare della Liguria nelle belle giornate estive, territorio nel quale è stata ritrovata abbandonata con il suo cucciolo, Andreino, di pochi giorni. Lella è una gattina adulta di taglia media che, dopo l’adozione di Andreino il suo unico piccolo, si trova ora ospite del gattile municipale della Spezia a San Venerio dove, da cinque mesi, i volontari de ‘L’Impronta’ si prendono amorevolmente cura di lei. Il suo musetto candido come la neve, e che crea una originale mascherina, spicca immediatamente insieme allo sguardo profondo e ammaliante che la caratterizza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lella, musetto come neve. Dolce con tutti gli umani