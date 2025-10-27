Leka non cerca scuse | Fatti troppi errori
Spiro Leka non ci gira troppo intorno: "Complimenti a Rimini. Per vincere qui dovevamo fare una partita più solida. La mia sensazione a caldo è che abbiamo perso più con l’attacco che con la difesa. Ci siamo spenti offensivamente, questo ci ha portato a fare una difesa no solida. Abbiamo fatto una bella reazione fino al -11 nel terzo quarto, poi il tecnico a Bucarelli ci ha frenato. I ragazzi ci credevano, la nostra mentalità è questa. Ma stasera abbiamo sbagliato troppi rigori da sotto, troppi regali per una corazzata come Rimini che ha tanti professori, non uno. In questa corsa a tappe siamo oggi scivolati, ma siamo sempre primi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
