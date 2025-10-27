Lei è troppo giovane per star male I medici la rimandano a casa poi la scoperta shock | malattia terribile

Per tredici volte i medici l’hanno rimandata a casa. «Troppo giovane per essere gravemente malata», le dicevano. Ma per Milli Tanner, 23 anni, di Evesham, in Inghilterra, i sintomi erano reali e sempre più debilitanti: dolori addominali, mal di schiena, sangue nelle feci. Nonostante le continue visite e le richieste di approfondimento, nessuno sembrava prenderla sul serio. Per due anni la giovane ha convissuto con il dolore, senza ricevere una diagnosi corretta. Finché, alla fine, è arrivata la verità: cancro al colon in stadio tre. Una notizia devastante, che però Milli aveva in qualche modo già intuito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

