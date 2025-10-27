Lei è pro aborto non può fare la Madonna | polemica su Kasia Smutniak nel film di Mel Gibson
Una piccola polemica circoscritta agli ambienti della destra conservatrice polacca, ha investito Kasia Smutniak, attrice polacca che ha costruito la sua carriera principalmente in Italia. Al centro della controversia c’è il suo ruolo nel nuovo film di Mel Gibson, La resurrezione, seguito de La passione di Cristo del 2004, dove interpreta la Madonna, ruolo che sarebbe incompatibile con le idee dell’attrice sull’ aborto. Le riprese del film sono già iniziate e, come per il precedente capitolo, si svolgono interamente in Italia: tra gli studi di Cinecittà, le location di Matera e diverse ambientazioni in Puglia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Altre letture consigliate
“Io volevo un figlio di un progetto condiviso. Non era il nostro caso, quindi scelsi di non fare quel viaggio da sola e investire sulla nostra storia” Sonia Bruganelli ha raccontato aspetti delicati della sua vita privata, dagli attacchi di panico, alla scelta di abortire pr - facebook.com Vai su Facebook