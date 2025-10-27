Lei è pro aborto non può fare la Madonna | polemica su Kasia Smutniak nel film di Mel Gibson

Una piccola polemica circoscritta agli ambienti della destra conservatrice polacca, ha investito Kasia Smutniak, attrice polacca che ha costruito la sua carriera principalmente in Italia. Al centro della controversia c’è il suo ruolo nel nuovo film di Mel Gibson, La resurrezione, seguito de La passione di Cristo del 2004, dove interpreta la Madonna, ruolo che sarebbe incompatibile con le idee dell’attrice sull’ aborto. Le riprese del film sono già iniziate e, come per il precedente capitolo, si svolgono interamente in Italia: tra gli studi di Cinecittà, le location di Matera e diverse ambientazioni in Puglia. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

