PERIN 6. Sulla stoccata di Basic non può molto. KALULU 6. Torna nei tre di difesa, fa il suo. GATTI 6,5. Un paio di salvataggi dei suoi. KELLY 6. Prende fiducia col passare dei minuti e prova a dare il suo contributo in avanti. CONCEIÇAO 6,5. Da quinto pare a lungo in una terra di nessuno. Si accende nel finale del primo tempo e la gara sembra poter cambiare. KOOPMEINERS 5. L’avvio di partita è incoraggiante, poi perde il ritmo e si innervosisce. LOCATELLI 5,5. Cerca di collegare i reparti in manovra, ma incappa pure in un erroraccio che per poco non porta al raddoppio laziale. Rischia poi moltissimo con la spallata a Isaksen che lo porta all’ammonizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggerezza David . Errore di Locatelli. Conceiçao ci prova