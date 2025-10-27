Legge di bilancio e i tagli alle infrastrutture per la Calabria | Falcomatà contro il governo
“Nella legge di bilancio che il governo Meloni invierà al parlamento per l’approvazione definitiva, c’è il taglio di 50 milioni di euro per la strada statale 106, un fatto tanto grave quanto prevedibile, perpetrato ai danni del territorio da un Governo che non perde occasione di mostrarsi nemico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Approfondisci con queste news
I rincari sulle sigarette erano stati annunciati, nella legge di bilancio 2026, e sono arrivati. - facebook.com Vai su Facebook
LEGGE BILANCIO, CIARLA (PD): “TAGLIARE FONDI A METRO C ROMA È SCHIAFFO CAPITALE” “Il taglio di 50 milioni di euro previsto nella manovra per la linea C della metropolitana di Roma "e' uno schiaffo alla Capitale e ai suoi cittadini…” @MarioCiar - X Vai su X
Legge di Bilancio, Falcomatà: “taglio da 50 milioni per la SS106 rivela il disegno di un Governo nemico della Calabria” - “Nella legge di bilancio che il Governo Meloni invierà al Parlamento per l’approvazione definitiva, c’è il taglio di 50 milioni di euro per la strada statale 106, un fatto tanto grave quanto prevedibi ... Lo riporta strettoweb.com
Legge di Bilancio, Falcomatà duro: “Taglio da 50 milioni per la SS106, Governo nemico della Calabria” - SS106, Falcomatà contro il Governo: “Serve una levata di scudi, la Calabria non può perdere un’opera strategica” ... Riporta citynow.it
SS 106, Baldino (M5S): «Ancora tagli alla Statale jonica, si salva solo il Ponte» - «Il governo Meloni ha deciso di sottrarre, per il 2027, 50 milioni di euro residui cioè impegnati ma non ancora pagati» ... Segnala corrieredellacalabria.it