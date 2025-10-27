Legenden – L’infiltrata su Netflix | trama cast e recensioni

Dal 27 ottobre 2025 è disponibile su Netflix Legenden – L’infiltrata. Si tratta di una nuova serie TV, proveniente dalla Danimarca, con protagonista una donna, che si ritrova a lottare in un thriller psicologico, dove niente è come sembra. Diretta dai registi Samanou Acheche Sahlstrøm e Kasper Barfoed, la trama segue la storia di Tea, un’allieva di polizia che accetta di portare avanti una missione pericolosa, infiltrandosi nei gruppi criminali di Copenaghen con una nuova identità. Nel dettaglio, deve fingere di essere un’elegante gioielliera e conquistare la fiducia della moglie del boss, Ashley. 🔗 Leggi su Latuafonte.com