Legambiente Arezzo | Serve coerenza tra sicurezza idraulica e pianificazione urbana | basta nuovo consumo di suolo in via Tiziano
Arezzo, 27 ottobre 2025 – L egambiente Arezzo esprime pieno sostegno al Comitato delle Due Torri e ai residenti della zona Giotto che da mesi segnalano le criticità legate al progetto di edificazione previsto in via Tiziano. La recente decisione del Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Arezzo, che ha disposto la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di variante urbanistica, conferma quanto il comitato e numerosi cittadini avevano già evidenziato: la trasformazione di un’area verde in un nuovo comparto edilizio presenta alcune criticità da non sottovalutare. “Non possiamo continuare a impermeabilizzare il suolo mentre il Genio Civile è impegnato in costosi interventi per ridurre il rischio idraulico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Michele Menchetti - Consigliere comunale Arezzo. . Video 7: Il presidente di Anmil Arezzo Stefano Vasai e il suo vice Mirko Marinelli. Presentazione del libro "Gli occhi addosso" di Laura Capaccioli. Sala Rosa del Palazzo Comunale di Arezzo. Sabato 11 ottob - facebook.com Vai su Facebook
Legambiente di Arezzo: due appuntamenti per l'edizione 2025 di Puliamo il mondo - Venerdì 19 a Castelluccio con i bambini della scuola primaria con guantini e sacchi si prenderanno cura di spazi vicino all'Arno. Si legge su lanazione.it
Legambiente, un ciclo di eventi itineranti gratuiti per approfondire il ruolo e il valore dell’acqua in Toscana - Arezzo, 5 settembre 2025 – Prende il via il progetto di Legambiente Toscana “I paesaggi dell’acqua”, realizzato grazie al contributo dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e in collaborazione ... Secondo lanazione.it