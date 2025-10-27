Lega Irpinia presente all’apertura della campagna elettorale con Salvini

Tempo di lettura: 2 minuti Una delegazione provinciale della Lega irpina ha partecipato, ieri a Napoli, alla manifestazione di apertura della campagna elettorale per le regionali, con la presentazione ufficiale dei candidati dei cinque comprensori territoriali della Campania, presieduta dal segretario nazionale del Carroccio e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Al Teatro Sannazzaro erano presenti la segretaria cittadina di Avellino, Maria Elena Iaverone, il dirigente Massimo Picone, l’assessore al Bilancio del Comune di Solofra, Orsola De Stefano, e Assunta Clemente. In un clima di grande entusiasmo, il leader della Lega ha incoraggiato i militanti e i candidati a compiere il massimo sforzo nella sfida per conquistare il governo di Palazzo Santa Lucia, con la consapevolezza che il risultato è alla portata della compagine e dell’intera coalizione di centrodestra, guidata dal viceministro Edmondo Cirielli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

