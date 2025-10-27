Lega Irpinia in Prima Linea | Protagonisti del Cambiamento Regionale
Una delegazione provinciale della Lega irpina ha partecipato, ieri a Napoli, alla manifestazione di apertura della campagna elettorale per le regionali, con la presentazione ufficiale dei candidati dei cinque comprensori territoriali della Campania, presieduta dal segretario nazionale del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
"Quella gender è una dittatura alla quale è vietato opporsi: la pena è la sanzione morale con lo stigma sociale dell’accusa mostruosa dell’omofobia, perpetrata dagli omosessualisti più che dagli omosessuali” - dichiara il candidato della Lega in Irpinia alle pro - facebook.com Vai su Facebook