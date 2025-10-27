Leclerc | Salvato dalla Virtual? Forse ma che gara! Verstappen | McLaren di un altro pianeta

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il monegasco ancora a podio: "La Safety Car ci ha dato una mano, ma negli ultimi due GP abbiamo fatto un grande lavoro". L'olandese: "Buona strategia, ma era impossibile prendere Norris". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

