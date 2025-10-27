Lecco emergenza abitazioni | poche case e care Il Comune interviene
Lecco – La città dei Promessi sposi non è una città per chi vuole metter su famiglia. Renzo e Lucia, al giorno d’oggi, non dovrebbero vedersela con i bravi, don Rodrigo e l’Innominato, ma con gli agenti immobiliari, perché non riuscirebbero a trovare una casa dove vivere. Attualmente le abitazioni disponibili per l’affitto sono solo una settantina, una trentina se si cerca un trilocale perché si hanno magari dei figli, una dozzina appena i quadrilocali, i cui prezzi vanno da 1.100 euro in su. Non va meglio per studenti e ricercatori del Politecnico e neppure per chi a Lecco si deve trasferire per lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
