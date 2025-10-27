Lecce-Napoli dove vedere la partita in tv e streaming
Dopo lo straordinario successo nel big match con l'Inter, il Napoli di Antonio Conte torna subito in campo martedì 28 ottobre per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Gli azzurri affronteranno in trasferta il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il calcio d'inizio è fissato per le ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli, tegola #Neres: il brasiliano salterà la gara contro il Lecce Problemi anche per David Neres che non dovrebbe recuperare per Lecce-Napoli di martedì. Il brasiliano si è accasciato al suolo venendo sostituito da Noa Lang al minuto 36 del secondo te - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina Juventus Napoli Lecce Udinese Bologna Lecce Cremonese Bari - X Vai su X
Serie A, Lecce-Napoli: quando e dove vedere la partita - Dopo la sconfitta subita in trasferta contro l'Udinese, il Lecce dovrà affrontare un difficile turno infrasettimanale contro il Napoli di Conte, rinvigorito dalla vittoria al “Maradona” contro l'Inter ... Lo riporta leccesette.it
Lecce-Napoli, dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo lo straordinario successo nel big match con l'Inter, il Napoli di Antonio Conte torna subito in campo martedì 28 ottobre per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Come scrive napolitoday.it
Pronostico Lecce-Napoli: nella peggiore delle ipotesi succederà questo - Napoli è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca martedì alle 18:30: statistiche, formazioni, pronostico, tv, streaming. Scrive ilveggente.it