Lecce-Napoli Di Lorenzo riposa Lucca favorito su Lang Sky
Il Napoli, dopo la vittoria contro l’Inter si appresta ad affrontare domani sera il Lecce. La formazione di Conte arriva rinfrancata dalla vittoria, ma preoccupata per i continui infortuni e le assenze che continuano a sommarsi. Per quanto riguarda la partita di domani Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport ha confermato che Rrahmani e Hojlund si sono aggregati alla squadra e che Di Lorenzo non ci sarà in campo “Buone notizie da Castel Volturno per Conte che ritrova Rrahmani e Hojlund, entrambi sono partiti alla volta di Lecce e probabilmente domani partiranno dalla panchina. Il Napoli è partito intorno alle 16,30 da Capodichino per dirigersi verso Lecce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
