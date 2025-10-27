Il Napoli, dopo la vittoria contro l’Inter si appresta ad affrontare domani sera il Lecce. La formazione di Conte arriva rinfrancata dalla vittoria, ma preoccupata per i continui infortuni e le assenze che continuano a sommarsi. Per quanto riguarda la partita di domani Massimo Ugolini ai microfoni di Sky Sport ha confermato che Rrahmani e Hojlund si sono aggregati alla squadra e che Di Lorenzo non ci sarà in campo “Buone notizie da Castel Volturno per Conte che ritrova Rrahmani e Hojlund, entrambi sono partiti alla volta di Lecce e probabilmente domani partiranno dalla panchina. Il Napoli è partito intorno alle 16,30 da Capodichino per dirigersi verso Lecce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli, Di Lorenzo riposa. Lucca favorito su Lang (Sky)