Una vita di successi, alti e bassi, problemi di salute e poi ancora un disco “Deserti”, pubblicato lo scorso anno, il tour “Il ritorno del Diablo” e il brano inedito “Sos” a favore della Flotilla e contro il genocidio in Palestin a, oltre al concerto evento organizzato in pieno conflitto. Dopo il passaggio alla Mostra del Cinema di Venezia “ Piero Pelù. Rumore dentro ” arriva nelle sale il 10, 11 e 12 novembre e in anteprima il 5 novembre al Festival dei Popoli. “Con l’acufene – racconta Pelù a Il Corriere della Sera – purtroppo dovrò farci i conti finché vivo: la forma che ho, dovuta a un trauma, è la più cattiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Leccavo i capezzoli delle statue del Trocadero di Parigi. Ho rischiato di diventare sordo, ho l'acufene con up e down di depressione": lo rivela Piero Pelù