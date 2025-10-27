Leccalecca per la salute intima? Kourtney Kardashian ha appena superato sé stessa
L’ultima novità in fatto di integratori arriva arriva da Kourtney Kardashian Barker, che ha appena lanciato un’estensione della sua linea Lemme decisamente fuori dagli schemi: leccalecca probiotici formulati specificamente per supportare la salute vaginale. Domenica scorsa è uscita infatti la nuova versione di Lemme Purr, gli integratori già disponibili in formato gommoso e in pillole, questa volta sotto forma di leccalecca. Il prodotto è in vendita esclusivamente presso Target al prezzo di 5,99 dollari per confezione. Ma cosa rende questi leccalecca diversi da una semplice caramella? L’ingrediente principale è il Bacillus coagulans, un batterio probiotico che gioca un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio del microbioma vaginale. 🔗 Leggi su Cultweb.it