LeBron? Doncic? No Reaves | 51 punti e i Lakers volano Super Fontecchio Miami batte i Knicks

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con lo sloveno out una settimana e James ancora ai box, brilla la guardia di LA: Sacramento al tappeto. Per gli Heat 14 punti di Simone in uscita dalla panchina. Solito, irreale Wembanyama. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lebron doncic no reaves 51 punti e i lakers volano super fontecchio miami batte i knicks

© Gazzetta.it - LeBron? Doncic? No, Reaves: 51 punti, e i Lakers volano. Super Fontecchio, Miami batte i Knicks

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lakers, no Luka e LeBron? Ci pensa Austin Reaves: dominante nella vittoria contro gli Indiana Pacers - I Los Angeles Lakers hanno vinto contro gli Indiana Pacers senza LeBron James e Doncic: Austin Reaves dominante. Come scrive sportando.basketball

lebron doncic no reavesNBA - Austin Reaves da record, i Lakers espugnano Sacramento senza Doncic e LeBron - Nonostante le assenze pesanti di Luka Doncic e LeBron James, i Los Angeles Lakers hanno regalato spettacolo al Golden 1 Center, grazie a una prestazione storica di Austin Reaves. Secondo pianetabasket.com

lebron doncic no reavesNBA: Luka Doncic in dubbio contro i Kings, i Lakers affrontano l’emergenza - Luka Doncic è in dubbio per la sfida di questa notte contro i Sacramento Kings a causa di una distorsione al dito della mano sinistra. Segnala pianetabasket.com

Cerca Video su questo argomento: Lebron Doncic No Reaves