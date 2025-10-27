Le Vite minori dei ragazzi in carcere

Dall'Egitto alla Libia, dov'è stato rinchiuso in un campo di prigionia. E poi, attraverso il mare su un barcone, in Italia, dove è arrivato legato mani e piedi. C'era anche Youssef Moktar Loka Barsom, ad appena 18 anni, finito in cella per per piccole rapine, nelle carceri italiane già sovraffollate. Non ne è mai uscito. È morto soffocato a settembre 2024 dal fumo di un incendio divampato a San Vittore, per mano di un compagno di cella. Willy Boy ha 19 anni, una pistola tatuata sul braccio e una vita di piccoli reati fino a quando non ha trovato la comunità di Don Burgio, dove ha trovato ascolto e cura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le "Vite minori" dei ragazzi in carcere

Approfondisci con queste news

“Bimbi al volante, sciaguratezza costante”. La "challenge" sui social dei minori messi alla guida che sciocca gli utenti. Borrelli "Irresponsabilità folle, mettono a rischio vite innocenti. Chiediamo intervento Polizia Postale e Procura per reati gravissimi." Ennesima - facebook.com Vai su Facebook

Le "Vite minori" dei ragazzi in carcere - Delle loro esistenze "minori" e di quella di molte altre parla la giornalista Raffaella Di Rosa nel suo libro da poco pubblicato dal titolo "Vite minori - Riporta ilgiornale.it

I minori entrano in carcere arrabbiati col mondo. Nel podcast ‘Cattivi’ li abbiamo fatti parlare - Dal penale al sociale è stato lo slogan che ha accompagnato le battaglie politiche e sintetizzato l’approccio culturale della nostra associazione Antigone negli ultimi decenni. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Minori in carcere, è allarme: le associazioni scrivono all’Onu - Ora Antigone, Defence for Children Italia, Libera e Gruppo Abele hanno inviato insieme una submission ufficiale al Comitato Onu sui Diritti dell’Infanzia per ... Lo riporta vita.it