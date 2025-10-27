Le Vite minori dei ragazzi in carcere
Dall'Egitto alla Libia, dov'è stato rinchiuso in un campo di prigionia. E poi, attraverso il mare su un barcone, in Italia, dove è arrivato legato mani e piedi. C'era anche Youssef Moktar Loka Barsom, ad appena 18 anni, finito in cella per per piccole rapine, nelle carceri italiane già sovraffollate. Non ne è mai uscito. È morto soffocato a settembre 2024 dal fumo di un incendio divampato a San Vittore, per mano di un compagno di cella. Willy Boy ha 19 anni, una pistola tatuata sul braccio e una vita di piccoli reati fino a quando non ha trovato la comunità di Don Burgio, dove ha trovato ascolto e cura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
