Le università italiane nel mondo | la classifica delle migliori a livello globale
La scelta dell’università è un passo importante che per alcuni è semplice per altri può essere davvero difficile perché ancora non si hanno ben chiare le idee su quello che si vuole fare nel futuro. Anche se al momento della scelta della facoltà molto dipende dalle proprie abilità e preferenze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Emerge dallo studio dei ricercatori di tre università italiane (Ferrara, Pisa, Torino) che hanno analizzato l’impegno green di 65 banche del G20 - facebook.com Vai su Facebook
La classifica delle 100 università migliori del mondo: c'è anche un'italiana, per la prima volta - Non sarà la fascia alta della classifica, ma da quest'anno siamo entrati in serie A: un risultato storico per il nostro Paese. Scrive corriere.it
Ospedali italiani tra i migliori al mondo: la classifica di Newsweek per specialità - È uscita l'annuale classifica World's Best Specialized Hospital 2026, elaborata dal settimanale Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista. Da corriere.it
Ospedali italiani tra i migliori al mondo: la classifica di Newsweek per specialità - L’Italia conquista 41 bandiere nella classifica “World's Best Specialized Hospital 2026”, elaborata dal settimanale Newsweek, in collaborazione con la società di ricerca Statista. Segnala repubblica.it