Le tre verità sulla morte fin qui inspiegabile di Mara Favro tra Susa Chiomonte e Gravere | suicidio omicidio o incidente

Torinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per i carabinieri è stato suicidio poiché lei soffriva di sindrome bipolare. Per la famiglia è stato un omicidio e non si è indagato a sufficienza. Per il suo datore di lavoro, indagato per omicidio fino alla scorsa settimana, è stato un incidente. Tre verità per la morte di Mara Favro, la 51enne. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Tre persone morte per la puntura di un calabrone: perché succede e cosa fare - Come comportarsi e come riconoscere i sintomi per evitare lo choc anafilattico è importantissimo: il ... fanpage.it scrive

Morte di Cecilia De Astis, i tre minori sono stati allontanati dalle famiglie. Il quarto è irreperibile - Tre dei quattro minori responsabili della morte di Cecilia De Astis, la 71enne investita nel Sud di Milano, sono stati allontanati dalle famiglie e saranno collocati in comunità protette. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Tre medici indagati per omicidio colposo dopo la morte di Roberta Mazzuoli - Gli avvisi di garanzia sono stati consegnati ieri mattina ai tre anestesisti che hanno seguito il percorso di ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Verit224 Morte Fin