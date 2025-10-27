N uove abitudini. Nonostante prassi e imposizioni all’apparenza immutabili, l’ industria del fashion non è immune da evoluzioni e cambiamenti. In particolare quando si tratta di shopping e annessi metodi alternativi e innovativi. Sarà per questo, allora, che nel 2025 le svendite moda hanno raggiunto una popolarità senza precedenti. Shopping d’autunno: 10 capi must-have di stagione X Che siano online o fisiche, le cosiddette sample sale si sono progressivamente affermate come uno degli appuntamenti più attesi (e “democratici”) del settore. Queste poche giornate di sconti folli e affari irrinunciabili, infatti, rappresentano l’occasione giusta per accaparrarsi, a un prezzo più ragionevole, abiti firmati, It Bags e scarpe desideratissime. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le svendite moda, online o in negozio, si sono affermate come l'evento fashion più atteso e affollato. Merito di prezzi imbattibili