Le riprese del film di Pif tornano in centro storico nuova ordinanza di limitazione al traffico
Dopo il centro storico, Mondello e ora il ritorno nel cuore antico della città. Proseguono le riprese del film di Pif “.che Dio perdona a tutti” e l'ufficio Traffico del Comune emana una nuova ordinanza di modifica e integrazione alla prima pubblicata a settembre per la regolamentazione della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
