Le Relazioni Difettose – Perché ogni tanto ripenso a quell'amore irrisolto?

M ia Cara Ester, “Ma davvero mi piaceva quell’arnese?” Cit. Tornando al presente o a quello che ritorna dal passato. Tu che hai sempre la parola giusta e la risposta pronta, una spiegazione a questa follia notturna che, nitidamente, si ripresenta. Sono E. 39 anni. Senza figli (per scelta), un gatto (tanto desiderato) che mi ha adottata ed un fidanzato premuroso. Vivo da 5 anni una relazione FELICE, senza apparenze o false illusioni, riempita di attenzioni e amore. Amore e relazioni: 5 regole d’oro per far durare una storia X Cosa potrei volere di più? Non so. Non so cosa provo. Non so come e perché mi ritorni sempre in sogno il primo fidanzatino. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Perché ogni tanto ripenso a quell’amore irrisolto?

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le Relazioni Difettose – Quando l’amore è a senso unico (e l’altro se ne va senza guardarsi indietro) - facebook.com Vai su Facebook

Le Relazioni Difettose – Quando l’amore è a senso unico (e l’altro se ne va senza guardarsi indietro) - X Vai su X

Le Relazioni Difettose – Innamorato, ma non abbastanza - Lo conobbi quando era già fidanzato e io ancora libera; mi piaceva da tempo, mi chiese di uscire, lo feci e me ne innamorai. Lo riporta iodonna.it

Le Relazioni Difettose – Grande Amore Sessualissimo o Piccolo Amore Quieto? - Ma veniamo a me che ho 30 anni, un lavoro che amo, una famiglia che mi ha trasmesso sani valori (troppi), calore, accettazione e una buona dose di autostima (che so perfettamente distruggere da sola), ... Riporta iodonna.it