Le probabili formazioni di Palermo-Monza | Inzaghi rinforza il centrocampo Bani torna in gruppo
Reagire immediatamente dopo il primo passo falso della stagione in campionato, contro un avversario molto forte e strutturato: il Palermo di Pippo Inzaghi domani sera torna in campo contro il Monza al Barbera, in un match assai importante per la classifica. I rosanero vogliono subito ripartire. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
