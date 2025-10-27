Le prime parole di Sigfrido Ranucci a Report dopo l'attentato | La nostra scorta siete voi
Sigfrido Ranucci ha aperto la nuova stagione di Report elogiando la sua squadra: "Dopo la bomba hanno innalzato il livello della mia scorta, a loro no". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Le prime parole del candidato e della coalizione che lo sosterrà. ? - facebook.com Vai su Facebook
Le prime parole di Ab al rientro in Italia: "Grazie a chi ha manifestato per la Flotilla e Gaza" - X Vai su X
“Ho paura, ecco perché”. Sigfrido Ranucci, le prime parole dopo l’esplosione della bomba - Non so ancora bene finalizzato a cosa, e questo è l’aspetto che mi preoccupa di più». Riporta thesocialpost.it
Report, Sigfrido Ranucci dopo l’esplosione delle sue auto: “Potevano ammazzare mia figlia” - Sigfrido Ranucci vittima di una atto intimidatorio davanti alla sua casa di Pomezia: le prime parole del conduttore di “Report” ... Come scrive dilei.it
Attentato Ranucci, le prime dichiarazioni dopo l'esplosione della bomba - Sigfrido Ranucci, le prime parole del giornalista di "Report" dopo l'esplosione della bomba davanti a casa sua ... Secondo notizie.it