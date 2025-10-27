Le previsioni meteo di oggi 27 ottobre ad Avellino

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

previsioni meteo oggi 27Meteo 27 ottobre: stabilità fino a martedì 28! Poi maltempo intenso - Tempo stabile e asciutto in questo inizio di settimana mentre da mercoledì 29 primi segnali di un deciso peggioramento: le previsioni meteo. Segnala meteo.it

previsioni meteo oggi 27Maltempo, allerta meteo gialla per vento forte e temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte domani, lunedì 27 ottobre, valutando anche una allerta meteo ... Come scrive fanpage.it

previsioni meteo oggi 27Meteo domani 27 ottobre: tempo in miglioramento in Italia con nubi sparse e schiarite, fenomeni sulle Alpi - Meteo: domani 27 ottobre tempo più asciutto in Italia con nubi sparse e schiarite su tutti i settori, possibili fenomeni con neve sulle Alpi ... Riporta centrometeoitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Previsioni Meteo Oggi 27