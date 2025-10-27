Le previsioni meteo di oggi 27 ottobre ad Avellino
A Avellino oggi cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
