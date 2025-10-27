Le pagelle verdazzurre Pani decisivo in ambo le aree Spatari | impatto determinante
LAGOMARSINI 5,5 Fa due interventi importanti nella ripresa: in avvio la parata pallavolistica (stile bagher) sul ravvicinato colpo di testa di Remedi e al 72' la coraggiosa e tempestiva uscita sui piedi di Maltoni. Peccato macchi la propria domenica prendendo gol sul suo palo in occasione della punizione dell'ex Bellini. Ma veniva da una settimana personale per niente facile. PUCCI 6 Terzino di tenuta. Non spinge, restando bloccato dietro come "da direttiva". Poi il Seravezza la partita offensiva la fa tutta dall'altra parte, sulla catena di sinistra. BAJIC 6,5 Tosto sull'uomo e sempre sul pezzo in marcatura.
Le pagelle verdazzurre. Pani decisivo in ambo le aree. Spatari: impatto determinante - LAGOMARSINI 5,5 Fa due interventi importanti nella ripresa: in avvio la parata pallavolistica (stile bagher) sul ravvicinato colpo di ...
