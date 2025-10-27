Le pagelle Tutti abbracciano Vlad Leader della squadra
TIZI-OUALOU 7,5: La personalità non si discute e nemmeno la sua grande capacità di distribuire il gioco tra gli attaccanti di palla alta: 21, 20 e 16 i palloni dati a Buchegger, Davyskiba e Porro. Può farsi sentire di più a muro, ma l'importante è che sia il direttore d'orchestra che ha già dimostrato di saper essere. BUCHEGGER 7,5: Dopo un primo match da terzo comprimario, l'austriaco sale in cattedra con un sontuoso 71% in attacco, efficienza intorno al 60%, grande qualità anche in battuta. Avanti così, perché le sue bordate saranno sempre più indispensabili. DAVYSKIBA 8: Il bielorusso è chiamato a recitare il ruolo del leader.
