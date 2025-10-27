Lando Norris (McLaren) vince il Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di F1 2025. Gara dominata dal pilota britannico, che si prende corsa e vetta della classifica mondiale piloti scavalcando Oscar Piastri (McLaren), quinto al traguardo. Secondo un grande Charles Leclerc (Ferrari) davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio la sorpresa di giornata Oliver Bearman (Haas). Le pagelle. 10 BEARMAN. Prima o poi questo ragazzo si calerà nell’abitacolo di una monoposto top! Quello che ha mostrato nelle concitate fasi iniziali del Gran Premio è la conferma di un talento che la Ferrari dovrebbe valorizzare, visto che l’Orsetto britannico è un allievo della Accademia di Maranello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle di Leo Turrini: 10 a Bearman e Norris, 0 per Briatore