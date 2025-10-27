Jaylen BARFORD (34 minuti, 714 da 2, 310 da 3, 7 rimbalzi, 23 punti). È l’ultimo ad arrendersi e ci prova in tutti i modi. Voto: 6,5. Tomas WOLDETENSAE (11 minuti, 02 da 3, 4 rimbalzi). Nella prima frazione arpiona 4 rimbalzi ma commette alcuni errori e coach Priftis non lo ripropone nella ripresa. Voto: 5. Troy CAUPAIN (28 minuti, 13 da 2, 35 da 3, 77 ai liberi, 5 assist, 18 punti). Insieme a Barford cerca di tenere a galla la barca biancorossa e chiude con 28 di valutazione. Voto: 6. Bryson WILLIAMS (20 minuti, 34 da 2, 7 rimbalzi, 4 stoppate, 6 punti). Nella serata con problemi di falli dei lunghi biancorossi, lui ne commette 4 in 12 minuti nel secondo tempo, vanificando qualche buono sprazzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle. Barford è l'ultimo ad arrendersi. Cheatham fallisce il match