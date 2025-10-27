Le nuove Osterie Slow Food 2026 e le nostre 10 preferite

Un'osteria non è solo un luogo dove si mangia ad un buon rapporto qualità-prezzo: è soprattutto un avamposto della cultura del cibo tradizionale, delle materie prime e della filiera corta. Eccone 10 che ci piacciono particolarmente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Le nuove Osterie Slow Food 2026 (e le nostre 10 preferite)

Argomenti simili trattati di recente

Milano si rinnova a ottobre 2025 con nuove aperture tutte da provare: wine bar, ristoranti cool, osterie, un ristorante marocchino targato Masterchef e un locale vegetariano. Tra tradizione e creatività, ecco gli indirizzi che rendono l’autunno in città ancora più - facebook.com Vai su Facebook

Come cambiano le osterie italiane? La risposta è (anche) nella perdita della Chiocciola di Trippa a Milano - La nostra intervista a Carlo Bogliotti, responsabile editoriale di Osterie d'Italia, fresca di edizione 2026. Scrive dissapore.com

Cibo, Slow Food elegge le migliori osterie d'Italia e l'Emilia-Romagna si porta a casa 24 «chiocciole» - Ventuno conferme e tre nuove insegne: Bologna, Modena e Piacenza sono le città dove si mangia meglio lungo la Via Emilia ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Verona terra di osterie: Slow Food ne premia tre, tra le migliori d’Italia - Le migliori osterie d'Italia secondo Slow Food: a Verona e provincie ce ne sono tre, premiate con la famosa Chiocciola. Secondo veronaoggi.it