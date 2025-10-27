Le notizie di scienza della settimana

Sostanze che fanno bene al cuore, le strategie di attacco dei serpenti, il computer quantistico di Google: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana

News recenti che potrebbero piacerti

Scoperto un nuovo pianeta simile alla Terra: dista 18,2 anni luce da noi e ci potrebbe essere vita https://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/scoperto-nuovo-pianeta-18-mila-anni-lece-terra/ - facebook.com Vai su Facebook

Orchidee selvatiche: un pomeriggio in memoria di Sara Magrini tra passione e scienza - - X Vai su X

Dalla Bibbia alla macchina Enigma: la crittografia raccontata a Brescia - Fino a lunedì 27 la «Settimana della scienza» dell’Università Cattolica di Brescia propone incontri e spettacoli tra storia e tecnologia: da Turing alla comunicazione con gli «alieni» fino ai codici s ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Doom, Metro, Bloodborne: giochi in sconto nella settimana del 27 ottobre - Settimana ricca di offerte interessanti: da Titanfall 2 al 90% su Steam a Resident Evil Village al 75% sullo store di Playstation, ecco tutte le offerte da non perdere ... Come scrive msn.com

Scienza e magia di Harry Potter, al via la Settimana della Scienza - Scienza e fantasia si incontrano nel segno di Harry Potter: prende il via il 20 settembre a Roma la Settimana della Scienza, una 7 giorni di esperimenti, spettacoli e laboratori didattici per ogni età ... Secondo ansa.it