Le Muchate Arabe visita alle antiche cave più estese del sottosuolo di Palermo
Insieme a Terradamare e le guide di Green Sicily Outdoor, si esploreranno il prossimo 1° novembre, dalle 9.30 alle 11.30, le Muchate Arabe situate in zona Fiera del Mediterraneo, cava su tre livelli, che ha continuato la sua attività fino agli anni ’30 del secolo scorso, trasformata in “fungaia”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
