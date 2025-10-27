Le immagini dell’assalto al liceo Leonardo di Genova la sindaca Salis al presidio ringrazia gli studenti – Video

Il giorno dopo l'assalto di sabato notte al liceo Leonardo di Genova, che ha interrotto l'occupazione degli studenti, il collettivo della scuola ha dato appuntamento davanti al portone per chiedere alle persone solidali di aiutarli a porre rimedio ai danneggiamenti. Centinaia di persone si sono radunate davanti alla scuola, ma, per motivi burocratici, di indagine e di sicurezza, non è stato possibile avviare autonomamente il ripristino degli spazi colpiti dal blitz. Più che neofascisti, che a Genova sono una presenza oltremodo residuale, la polizia ipotizza il coinvolgimento di un potenziale gruppo di "maranza".

