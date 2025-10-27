Le Iene pace fatta tra Sinner e Vespa?

27 ott 2025

Sinner e Vespa hanno fatto pace? Stefano Corti con Le Iene ha raggiunto entrambi, il giornalista ha fatto un passo indietro ed il tennista gli ha fatto un autografo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

