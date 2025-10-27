Le Iene pace fatta tra Sinner e Vespa?

Sinner e Vespa hanno fatto pace? Stefano Corti con Le Iene ha raggiunto entrambi, il giornalista ha fatto un passo indietro ed il tennista gli ha fatto un autografo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Le Iene, pace fatta tra Sinner e Vespa?

Leggi anche questi approfondimenti

Bruno Vespa e Jannik Sinner “fanno pace” grazie all’intervento de Le Iene. Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli conto delle recenti dichiarazioni sul campione di tennis. Sinner, dal canto suo, accetterà di autografare un omaggio dedicato proprio a - facebook.com Vai su Facebook

Pace fatta (almeno per ora) tra Vespa e Sinner. Il conduttore a “Le Iene”: «Lo tifo anche mio malgrado a volte, ma la Davis non gliela perdono» - X Vai su X

Le Iene 2025, Vespa attacca Sinner: la pace in tv - Dopo la polemica dei giorni scorsi, Bruno Vespa e Sinner hanno siglato la pace a Le Iene 2025. Come scrive superguidatv.it

La pace tra Sinner e Bruno Vespa a Le Iene, il giornalista: “Tifo per lui ma doveva giocare la coppa Davis” - In un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi, 26 settembre, Stefano Corti incontra il giornalista per chiedergli co ... Segnala fanpage.it

Pace fra Vespa e Sinner a Le Iene. Il giornalista: «Lo tifo ma non gli perdono il no alla Davis». Jannik firma una bandiera: «A Bruno, con affetto» - La trasmissione di Italia 1, in onda questa sera, ha cercato di riappacificare le parti, offrendo una carota al conduttore televisivo che divertito ha ribadito la propria posizione: «Ma tifo per lui». Come scrive msn.com