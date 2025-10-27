Le Iene 2025 pace fatta tra Bruno Vespa e Jannik Sinner dopo la polemica | Video Mediaset
Dopo la polemica dei giorni scorsi, Bruno Vespa e Jannik Sinner hanno siglato la pace a Le Iene 2025. Le Iene 2025, Vespa attacca Sinner: la pace in tv. Stefano Corti de Le Iene 2025 ha raggiunto Bruno Vespa per affrontare insieme la recente polemica che ha coinvolto Jannik Sinner, esplosa dopo la sua scelta di non prendere parte alla Coppa Davis. Nel corso dell’intervista, si è discusso delle reazioni del pubblico e dei media, del peso delle aspettative sul giovane campione e delle sue motivazioni personali. Ma la storia non si è fermata lì: l’inviato ha poi preso un volo per Vienna, dove Sinner stava partecipando al torneo ATP, per incontrarlo di persona. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
