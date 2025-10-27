Le Iene 2025 il monologo di Jolanda Renga | la mia dignità è il miglior vestito che ho addosso | Video Mediaset
Jolanda Renga è stata ospite a Le Iene 2025 con un monologo incentrato sul recente ricatto subito. Dopo la denuncia social, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha deciso di parlarne pubblicamente in un monologo. Il monologo di Jolanda Renga a Le Iene 2025. « Cosa stavo facendo? Alle 18 ridevo con le mie amiche, alle 18.30 mangiavamo un gelato, alle 18.45 salutavo papà al telefono e auguravo a mamma in bocca al lupo prima che salisse sul palco » – inizia così il monologo di Jolanda Renga a Le Iene 2025. La figlia di Ambra e Francesco Renga improvvisamente si ritrova a vivere un incubo quando viene ricattata da uno sconosciuto che le chiede dei soldi per non pubblicare delle finte foto di nudo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
