Le Iene 2025 il monologo di Jolanda Renga | la mia dignità è il miglior vestito che ho addosso | Video Mediaset

Superguidatv.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jolanda Renga è stata ospite a Le Iene 2025 con un monologo incentrato sul recente ricatto subito. Dopo la denuncia social, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha deciso di parlarne pubblicamente in un monologo. Il monologo di Jolanda Renga a Le Iene 2025. « Cosa stavo facendo? Alle 18 ridevo con le mie amiche, alle 18.30 mangiavamo un gelato, alle 18.45 salutavo papà al telefono e auguravo a mamma in bocca al lupo prima che salisse sul palco » – inizia così il monologo di Jolanda Renga a Le Iene 2025. La figlia di Ambra e Francesco Renga improvvisamente si ritrova a vivere un incubo quando viene ricattata da uno sconosciuto che le chiede dei soldi per non pubblicare delle finte foto di nudo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

le iene 2025 il monologo di jolanda renga la mia dignit224 232 il miglior vestito che ho addosso video mediaset

© Superguidatv.it - Le Iene 2025, il monologo di Jolanda Renga: “la mia dignità è il miglior vestito che ho addosso” | Video Mediaset

Leggi anche questi approfondimenti

Anticipazioni Le Iene 26 ottobre 2025: ospiti e inchieste - Le Iene torna domenica 26 ottobre 2025 con il settimo appuntamento stagionale come sempre ricco di ospiti e inchieste. Scrive msn.com

iene 2025 monologo jolandaLe Iene, le anticipazioni e i servizi della puntata di domenica: tra gli ospiti Jolanda Renga e Marie Kondo - Domenica 26 ottobre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Riporta msn.com

iene 2025 monologo jolandaLe Iene, da Gregoraci al caso Mollicone: in studio Jolanda Renga e Marie Kondo - Domenica 26 ottobre, in prima serata su Italia 1, torna Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Iene 2025 Monologo Jolanda