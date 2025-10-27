Le Ferrovie in miniatura tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

2anews.it | 27 ott 2025

Tre giorni dedicati agli appassionati dei treni in scala al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa con le Ferrovie in miniatura.  da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. Tre giornate dedicate al mondo dei treni in scala di varia grandezza, con esposizione di migliaia . 🔗 Leggi su 2anews.it

le ferrovie in miniatura tornano al museo nazionale ferroviario di pietrarsa

© 2anews.it - Le “Ferrovie in miniatura” tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

