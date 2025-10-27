Le elezioni in Argentina sono state un laboratorio di politica neosurrealista alimentato dall' AI

Wired.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle elezioni di metà mandato, il partito del presidente Javier Milei vince tra astensione record e caos dominato da AI, bufale e deepfake: distinguere la vera politica è sempre più complicato. 🔗 Leggi su Wired.it

