Le elezioni in Argentina sono state un laboratorio di politica neosurrealista alimentato dall' AI
Alle elezioni di metà mandato, il partito del presidente Javier Milei vince tra astensione record e caos dominato da AI, bufale e deepfake: distinguere la vera politica è sempre più complicato. 🔗 Leggi su Wired.it
