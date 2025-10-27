' Le donne contano' Cisl Romagna organizza nella sua sede un corso gratuito di educazione finanziaria
Cisl Romagna organizza venerdì 31 ottobre dalle ore 15, un corso gratuito di educazione finanziaria rivolto in particolare alle donne ma aperto anche agli uomini nella sede della Cisl di Cesena in via Renato Serra 15.Il corso è una introduzione ai concetti di base della finanza personale per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
