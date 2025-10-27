Le compagnie telefoniche potranno aumentare le tariffe automaticamente | la proposta della maggioranza al Senato
Una proposta di FI prevede che le compagnie telefoniche possano aumentare ogni anno il prezzo della tariffa senza chi i clienti possano cancellare il contratto gratuitamente. Altre, dei partiti di centrodestra e non solo, danno la possibilità ai call center di ottenere più numeri di telefono per chiamate promozionali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
