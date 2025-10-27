Le certificazioni linguistiche Trinity ISE riconosciute dal MIM come strumento di crescita professionale

Nel panorama scolastico italiano, la conoscenza certificata della lingua inglese e è diventata una leva fondamentale per la crescita e la valorizzazione professionale dei docenti. Non si tratta solo di adempiere a requisiti normativi: una certificazione riconosciuta rappresenta un aggiornamento reale delle competenze, migliora la qualità della didattica e apre nuove opportunità, soprattutto nell’ambito dei . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

