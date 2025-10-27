Le cento salsicce italiane | ecco cosa non sapete

Mentre a Gubbio si chiudeva la prima edizione del festival “Ciccia, l’Italia in 20 Salsicce” tra polemiche sui numeri, a Morlupo (Roma) si preparava la 57ª edizione della storica sagra della salsiccia che si chiude oggi. Due eventi, due filosofie diverse, un unico protagonista: la salsiccia, prodotto popolare per eccellenza che racchiude un patrimonio sorprendente fatto di quasi 100 varietà riconosciute come Prodotti agroalimentari tradizionali. Il loro elenco racconta un’Italia ricchissima di tradizioni salumiere: 92 salsicce Pat distribuite in 20 regioni e province autonome, di cui 65 con una vera identità territoriale specifica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

