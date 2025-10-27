Le bufale su Jannik Sinner | donazioni inventate a scuole e ospedali

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner vince per il secondo anno di fila il Six Kings Slam, battendo Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4. Ma a cavalcare l’onda della rinnovata fama non è solo il tennista altoatesino, su Facebook numerose pagine di sport ne approfittano per diffondere una sfilza di fake news su Sinner. Da presunte donazioni milionarie a ospedali pediatrici fino a fantomatici regali di quote del torneo, le bufale si sono moltiplicate negli ultimi giorni, rilanciate dall’una all’altra pagina e rimandando a siti di dubbia credibilità. Per chi ha fretta. Dopo la vittoria al Six Kings Slam si moltiplicano su Facebook le notizie false su Sinner. 🔗 Leggi su Open.online

