Le bufale su Jannik Sinner | donazioni inventate a scuole e ospedali

Jannik Sinner vince per il secondo anno di fila il Six Kings Slam, battendo Carlos Alcaraz con un netto 6-2, 6-4. Ma a cavalcare l’onda della rinnovata fama non è solo il tennista altoatesino, su Facebook numerose pagine di sport ne approfittano per diffondere una sfilza di fake news su Sinner. Da presunte donazioni milionarie a ospedali pediatrici fino a fantomatici regali di quote del torneo, le bufale si sono moltiplicate negli ultimi giorni, rilanciate dall’una all’altra pagina e rimandando a siti di dubbia credibilità. Per chi ha fretta. Dopo la vittoria al Six Kings Slam si moltiplicano su Facebook le notizie false su Sinner. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Un caparbio Jannik SINNER ha sgretolato colpo dopo colpo la strenua resistenza del tedesco Alexander Zverev imponendosi per la seconda volta nella finale dell’Erste Bank Open di Vienna, torneo ATP 500. Il numero tre al mondo, tornato a esprimersi su liv - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Maroszan 6-1 7-5: Jannik in semifinale a Pechino, affronterà de Minaur - Tra circa un'ora Jannik Sinner e Fabian Maroszan scenderanno in campo per i quarti del torneo ATP di Pechino. Scrive fanpage.it

Sinner-Marozsan, Jannik un leone: vince in due set ed ora è in semifinale - A Pechino l'azzurro sta cercando di dare più imprevedibilità al suo tennis con cambiamenti. Secondo rainews.it

Jannik Sinner in semifinale a Pechino: “Serve solidità, il tennis è una questione psicologica” - I numeri con la percentuale di prime di servizio non sono stati splendidi, solo il 57%, ma l'esecuzione è stata ... Si legge su fanpage.it