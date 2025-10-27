Ascoli e Ravenna rintuzzano il primo tentativo di fuga dell’Arezzo. Marchigiani e romagnoli approfitanno del pari amaranto al Liberati e si riportano a -1 battendo di misura Sambenedettese e Pianese. In testa, dunque, continua la lotta a tre. Un braccio di ferro che nella prossima giornata (domenica 2 novembre alle 17.30) vivrà un altro capitolo cruciale con lo scontro diretto tra le due seconde. Tornando all’1-1 di Terni, il primo pari della gestione Bucchi dopo 19 vittorie e 7 sconfitte, è un punto che ci sta e che va accolto con soddisfazione perchè nel primo tempo gli amaranto hanno sofferto il ritmo e l’organizzazione di gioco della Ternana passata meritatamente in vantaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le avversarie non mollano in vista dello scontro diretto