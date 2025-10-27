Lazio Sarri | Nessun dissidio con la società Niente rosso a McKennie? Ho provato una forte inca***tura
2025-10-26 22:35:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato così a DAZN nel post gara la vittoria per 1-0 all’Olimpico di Roma nella sfida valida per l’ottava giornata di Serie A contro la Juventus: “Abbiamo sofferto, ma anche limitatamente in questa partita che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico”. BASIC. “Si era un po’ perso, era finito fuori lista. C’è stato bisogno di lui e ha risposto presente, è molto cresciuto in personalità e ci sta dando una grossa mano. Sono molto felice per questo”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
