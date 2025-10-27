Lazio-Juventus Tudor si infuria con la Leotta | Si sente sicuro?

Liberoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il post-partita di Lazio-Juventus su DAZN, la conduttrice Diletta Leotta scatena la reazione stizzita di Igor Tudor con una domanda diretta: "Ma lei si sente sicuro?". La situazione  è da incubo per la Juventus, sconfitta all’Olimpico: terza sconfitta consecutiva (Champions compresa), otto partite senza vittorie, 497 minuti senza gol, ottavo posto in Serie A e -6 dalla vetta, che allontana già i bianconeri dalla lotta scudetto. Prima dell’arrivo di Tudor in collegamento, lo studio traccia un quadro impietoso della crisi juventina. Leotta pone due domande al tecnico. La prima: "Chi è il responsabile?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

lazio juventus tudor si infuria con la leotta si sente sicuro

© Liberoquotidiano.it - Lazio-Juventus, Tudor si infuria con la Leotta: "Si sente sicuro?"

News recenti che potrebbero piacerti

lazio juventus tudor infuriaCrisi Juventus: ko contro la Lazio, Tudor in bilico - La Juventus cade ancora: sconfitta contro la Lazio e terza sconfitta consecutiva per i bianconeri. Scrive tuttojuve.com

lazio juventus tudor infuriaLazio-Juventus, TOP e FLOP: David che fai? Cambiaso fa infuriare Tudor e non solo - Di seguito, TOP e FLOP dopo il primo tempo di Lazio- ilbianconero.com scrive

lazio juventus tudor infuriaLazio-Juventus, altra sconfitta per i bianconeri: Tudor ora rischia l’esonero - Juventus, altra sconfitta per i bianconeri: Tudor ora rischia l’esonero “Tudor alla fine” scrive il Corriere dello Sport in apertura commentando ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Lazio Juventus Tudor Infuria