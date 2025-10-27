Lazio-Juventus Tudor si infuria con la Leotta | Si sente sicuro?

Durante il post-partita di Lazio-Juventus su DAZN, la conduttrice Diletta Leotta scatena la reazione stizzita di Igor Tudor con una domanda diretta: "Ma lei si sente sicuro?". La situazione è da incubo per la Juventus, sconfitta all’Olimpico: terza sconfitta consecutiva (Champions compresa), otto partite senza vittorie, 497 minuti senza gol, ottavo posto in Serie A e -6 dalla vetta, che allontana già i bianconeri dalla lotta scudetto. Prima dell’arrivo di Tudor in collegamento, lo studio traccia un quadro impietoso della crisi juventina. Leotta pone due domande al tecnico. La prima: "Chi è il responsabile?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lazio-Juventus, Tudor si infuria con la Leotta: "Si sente sicuro?"

